Evde yaptığı temizliğin ardından hayatını kaybetti: Kimyasal tepkime mi sebep oldu?

10.12.2025 17:26:00
DHA
Trabzon'da evde temizlik yaparken fenalaşan 3 çocuk annesi Ümran Katırcı (32), hayatını kaybetti. Tuz ruhu ile çamaşır suyunu karıştırıp, temizlik yaptığı belirtilen Katırcı'nın kimyasal tepkime sonucu zehirlendiği düşünülüyor.

Olay, dün öğle saatlerinde Fatih Mahallesi Dekor Sokak’ta meydana geldi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nde görev yapan Hakan Katırcı'nın eşi Ümran Katırcı, iddiaya göre; evinde temizlik yaptığı sırada fenalaştı. 3 çocuk annesi Katırcı, öksürükleri artınca durumu telefonla aradığı eşine haber verdi.

Eve gelen Hakan Katırcı, nabzı atmayan hareketsiz halde bulduğu eşine kalp masajı yaparak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ancak ekipler Ümran Katırcı'nın hayatını kaybettiği belirledi. Katırcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

 

TOPRAĞA VERİLDİ

 

Ümran Katırcı'nın evde temizlik sırasında tuz ruhu ile çamaşır suyunu birbirine karıştırdığı, oluşan kimyasal tepkime nedeniyle zehirlendiği üzerinde durulurken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Ölümü ailesi ve çevresinde üzüntüye neden olan Ümran Katırcı'nın cenazesi, ikindi vakti Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

 

İlgili Konular: #Zehirlenme #trabzon #çamaşır suyu #Tuz ruhu

