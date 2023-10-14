Evden çıktı, bir daha dönmedi... 2 gündür haber alınamıyor

Bozyazı'da yaşayan ve 2 gün önce evinden çıkıp geri dönmeyen 74 yaşındaki Mahmut Sarı, her yerde aranıyor.

DHA
Yayınlanma: 14.10.2023 - 13:45
Evden çıktı, bir daha dönmedi... 2 gündür haber alınamıyor
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Mersin'in Bozyazı ilçesine bağlı Kaledibi Mahallesi'nde Mahmut Sarı (74), ayrıldığı evine bir daha geri dönmedi. Sarı için arama çalışmaları başlatıldı.

Bozyazı Kaymakamlığı'nın başlattığı çalışmalara, belediye, jandarma ve emniyet birimlerinin yanı sıra AFAD ve UMKE ekibi katıldı. Mahalle başta olmak üzere denizde ve kırsalda aramalar yoğunlaştırıldı. Kaledibi Mahallesi Muhtarı Şeref Çabuk, Sarı'yı tüm aramalara rağmen 2 gündür bulamadıklarını söyledi.

Çabuk, aramaların zeytin bahçeleri, muz seraları, ormanlar ve denizde devam ettiğini söyledi.

"YANINDA TELEFON DA YOK"

Fadime Ayşe Sarı, eşinin lastik ayakkabı ve iş elbisesiyle evden çıktığını fark ettiğini belirterek, "İş pantolonu ve el feneriyle çıkmış. Telefonu şarjda kalmış. Yanında cep telefonu bulunmuyor. Lütfen görenler, duyanlar polise ve jandarmaya ihbarda bulunsun" dedi. 


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