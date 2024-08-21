Evden ziynet eşyası ve para çalan hırsızlar yakalandı
Samsun’da girdikleri evden ziynet eşyası ve para çalan 2 kadın, polis tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, hırsızlıktan çok sayıda suç kayıtları bulunan Fatma S. ile Sevda Y., Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi’nde girdikleri evden para ve ziynet eşyası çaldı.
Hırsızlar, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Fatma S. ve Sevda Y. polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Fatma S. adliyeye kucağında 2 aylık kızı ile getirildi.
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