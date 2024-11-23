Evi ateşe verdi, bina sakinleri sokaklara döküldü!

Yayınlanma: 23.11.2024 - 07:48

Güncelleme: 23.11.2024 - 09:49

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, ilçeye bağlı Yıldızevler Mahallesi 307. sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, E.T. bilinmeyen nedenden dolayı evini ateşe verdi.

BİNA SAKİNLERİ DIŞARI ÇIKTI

Çıkan yangın kısa süre içerisinde büyürken, dumanlarda binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. O polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken bina da oturan yurttaşlar da binadan çıktı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik müdahale sonucu söndürdü. Olayın evinden çıkan şahısta polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



