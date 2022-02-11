Evi yanan aile yardım bekliyor: İmkanım yok
Sinop'un Erfelek ilçesinde evi yanan aile kendisine uzanacak yardım elini bekliyor. Ev sahibi Aydın Kaptan, ''Eş, dosttan yardım bekliyoruz. Yardım kampanyası ile yapabilirsek yapacağız. Başka türlü yapma imkanım yok“ diyerek çağrıda bulundu.
Olay, dün Sinop’un Erfelek ilçesine bağlı Hamidiyeköy Kuzlu Mahallesi'nde meydana geldi. Saat 11.45'te gerçekleşen yangın, Aydın Kaptan, Serkan Kaptan ve Şükran Kaptan’ın yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.
Alevler kısa sürede tüm evi sarınca dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
“YARDIM BEKLİYORUZ”
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan ev sahibi Aydın Kaptan, “10 Şubat 2022’de saat 11.30 sıralarında evimizde yangın meydana geldi. Yangın çatıdaki kabloların arızalanmasından dolayı çıkmış. Evin çatısında başlayınca yangın itfaiye ekipleri gelene kadar evin her yerini sardı. Daha sonra itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalıştılar. Eş, dosttan yardım bekliyoruz. Yardım kampanyası ile yapabilirsek yapacağız. Başka türlü yapma imkanım yok“ dedi.
İlgili Haberler
- Son dakika: Güngören'de yangın ve patlama
- Yangından kurtulmak için metrelerce yüksekten atladı: Havada yakaladılar
- Bilecik'te 1 kişinin hayatını kaybetti yangının altından dram çıktı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- 'Beyaz cüce' yörüngesinde tespit edildi: Yaşam olabilir
- Mamadan zehirlenen 2 bebek yaşamını yitirdi
- Yeni varyantlar yolda mı?
- Biden, Afganistan'la Ukrayna'yı karıştırdı
- Evi yanan aile yardım bekliyor: İmkanım yok
- Durex'in Haydar Dümen reklamı gündem oldu
- Lavrov: Rusya, Ukrayna ile savaşmak istemiyor
- Gider borusu çalınmıştı: 'Bu sefer daha sıkı ve kuvvetli
- Reisi: Tahran'ın Viyana görüşmelerinde hiç umudu olmadı
- US to freeze Afghan assets