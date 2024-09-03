Evin içini gözetlerken yakalandı: Serbest bırakıldı
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir evi gözetlediği iddia edilen şüpheli, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkartılan F.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Edinilen bilgilere göre, özel hayatın gizliliğini ihlal ve cinsel taciz suçlarından Beycuma Cezaevi’nde tutuklu bulunan F.A. (40), tahliyesinden kısa bir süre sonra Karadeniz Ereğli Kavaklık Mahallesi’nde bir evin camından içeriyi gözetlerken yakalandı.
Evin sahipleri ve akrabaları tarafından, evdeki bir kadını gözetlediği gerekçesiyle fark edilip darbedilen F.A., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Mahkemeye çıkartılan F.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin soruşturmasında yeni gelişme
- Yazarımız Murat Ağırel'e ölüm tehdidi!
- Dilruba Kayserilioğlu hakkında karar!
- Savcı İşçimen'i darbeden şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
- Ahu Tuğba'nın ölümünde çarpıcı gelişme
- Dilruba'nın avukatından Cumhuriyet'e flaş açıklama
- TÜİK ağustos ayı enflasyonunu açıkladı
- Mustafa Kemal'in askerleriyiz
- MHP'de 'yemin' çatlağı mı?
- Erdoğan imzaladı: Süreç resmen başladı