Evin içini gözetlerken yakalandı: Serbest bırakıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir evi gözetlediği iddia edilen şüpheli, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkartılan F.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İHA
Yayınlanma: 03.09.2024 - 23:19
Evin içini gözetlerken yakalandı: Serbest bırakıldı
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Edinilen bilgilere göre, özel hayatın gizliliğini ihlal ve cinsel taciz suçlarından Beycuma Cezaevi’nde tutuklu bulunan F.A. (40), tahliyesinden kısa bir süre sonra Karadeniz Ereğli Kavaklık Mahallesi’nde bir evin camından içeriyi gözetlerken yakalandı.

Evin sahipleri ve akrabaları tarafından, evdeki bir kadını gözetlediği gerekçesiyle fark edilip darbedilen F.A., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Mahkemeye çıkartılan F.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


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