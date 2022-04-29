“Evinde duşakabinin mi vardı?” diyen AKP’li başkan kendini böyle savundu!

29 Nisan 2022 Cuma, 10:45

Elazığ’da 2020 yılında meydana gelen 6.8’lik depremin ardından yapılan TOKİ konutlarını incelemek için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum Elazığ’a gitmişti.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, TOKİ konutlarını ziyaretlerinde depremzede vatandaşın Elazığ Belediye Başkanı AKP'li Şahin Şerifoğulları’na duşakabinin küçük olmasını şikayet etmesine karşılık Şerifoğulları’nın vermiş olduğu ‘Önceki evinde duşakabinin mi vardı?' cevabına CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar tepki göstermiş ve depremzede vatandaştan özür dilemesi çağrısında bulunmuştu.

"ŞARK KURNAZLIĞI" DİYEREK SAVUNDU

CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran'ın depremzede vatandaştan özür dile çağrısına cevap veren belediye başkanı Şahin Şerifoğulları, özetle şu açıklamayı yaptı: