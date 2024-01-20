Evinde ölü bulunmuştu... Erkek arkadaşı serbest bırakıldı!

Şanlıurfa'da ağız diş teknisyeni Hicret Can'ın (25) evde göğsünden tabancayla vurulmuş cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan erkek arkadaşı M.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA
Yayınlanma: 20.01.2024 - 12:38
Evinde ölü bulunmuştu... Erkek arkadaşı serbest bırakıldı!
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Olay, dün sabah saatlerinde Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa Ağız ve Diş Hastanesi'nde teknisyen olarak görev yapan Hicret Can'ın oturduğu evden silah sesi duyulması üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla adrese sevk edilen ekipler, silahla göğsünden vurulan Hicret Can'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili Hicret Can’ın erkek arkadaşı M.S. gözaltına alındı.

Hicret Can’ın cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

M.S. ise emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarıldı. İfadesinde, olayı duyunca eve gittiğini, Hicret'i kanlar içerisinde gördüğünü söylediği belirtilen M.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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