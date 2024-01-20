Evinde ölü bulunmuştu: Ölüm nedeni ortaya çıktı!
Isparta’da yaşadığı evde ölü bulunan 28 yaşındaki Şeymanur Turan adlı öğrenci, Sivas’ta son yolculuğuna uğurlandı. Turan'ın ocakta bıraktığı çaydanlığın taşması ile birlikte ocaktan evin içerisine sızan gazdan zehirlenerek öldüğü tahmin ediliyor.
Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümüm öğrencisi Şeymanur Turan’dan (28) bir süredir haber alamayan ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi.
GAZDAN ZEHİRLENDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR!
Polis ve sağlık ekipleri tarafından girilen evinde yapılan inceleme sonucu 28 yaşındaki Şeymanur Turan, ölü olarak bulundu. Duş almak için banyoya giren üniversite öğrencisi, ocakta bıraktığı çaydanlığın taşması ile birlikte ocaktan evin içerisine sızan gazdan zehirlenerek öldüğü düşünülüyor.
Turan’ın kesin ölüm nedeninin anlaşılabilmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.
SİVAS’TA DEFNEDİLDİ!
Şeymanur Turan’ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Sivas’a getirildi. 28 yaşındaki Turan’ın cenaze namazına ailesi ve yakınları katıldı. Şeymanur Turan’ın naaşı öğle namazı sonrası Ay Yıldız Cami’de kılınan cenaze namazının ardından sıra mezarlığında toprağa verildi.
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