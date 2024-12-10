Evinde uyuşturucu bulunmuştu: Cezası belli oldu
Adana'da evinde uyuşturucu bulunan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık A.Ç. ile avukatı katıldı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, polis ekiplerince sanığın Barbaros Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonda ikametin tuvaletinde poşet içine gizlenmiş 45,35 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.
Adreste hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi bulunduğunu aktaran savcı, benzer suçlardan kaydı olan A.Ç'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Sanık A.Ç. savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi.
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