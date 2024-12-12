Yayınlanma: 12.12.2024 - 17:06

Güncelleme: 12.12.2024 - 17:06

Rap dünyasının sevilen isimlerinden biri olan ve Sansar Salvo sahne adıyla tanınan Ekincan Arslan'ın kim olduğu yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Sansar Salvo adıyla tanınan Ekincan Aslan kimdir? Sansar Salvo kaç yaşında, nereli? İşte, ayrıntılar...

SANSAR SALVO KİMİDİR?

Ekincan Arslan ya da sahne adıyla Sansar Salvo, 18 Ağustos 1989’da Kadıköy, İstanbul’da dünyaya gelen Türkçe rap sanatçısı ve söz yazarıdır. Rap dünyasında özgün tarzı ve hikaye anlatımı yeteneğiyle tanınan Sansar Salvo, Türkçe rap müzik sahnesinde önemli bir yere sahiptir.

Müzik Kariyerinin Başlangıcı

Sansar Salvo, 2008 yılında yayımladığı Adrenalin ve 2009 yılında çıkan Seremoni Efendisi albümleriyle rap dünyasına güçlü bir giriş yaptı. Bu dönemde yayımladığı şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Kendine özgü söz yazımı ve vokal tarzıyla dikkat çeken sanatçı, storytelling (hikaye anlatımı) tarzındaki şarkılarıyla öne çıktı.

Sağlık Mücadelesi ve Geri Dönüş

2010 yılında kansere yakalanan Sansar Salvo, bir süre müzik kariyerine ara vermek zorunda kaldı. Ancak hastalığını yenerek, 2013 yılında çıkardığı 24. Şarjör albümüyle müziğe güçlü bir dönüş yaptı. Bu albüm, sanatçının yaşadığı zorlu süreci ve içsel dönüşümünü müziğine yansıtıyordu.

Türkçe Rap’te İlkler ve Yeni Albümler

2016 yılında Türkçe rap’in müzik marketlerde yayımlanan ilk derleme albümü olan Yakında Sans ile bir ilke imza attı. 2017’de ise Şimdi Sans albümünü müzik marketler ve dijital platformlar aracılığıyla dinleyicileriyle buluşturdu.

Popüler Şarkılar ve İşbirlikleri

Sansar Salvo’nun en çok sevilen şarkıları arasında Şehinşah ile yaptığı Duygusal Olmaya Gerek Yok, Elçin Orçun ile birlikte seslendirdiği 180 km. ve 2005 yılında internet üzerinden yayımladığı Psikopat Yazar yer alır.

2019 yılında ise alternatif müzik sanatçısı Kaan Boşnak ile Koptu Kayış isimli bir parçaya imza attı.