Evinden çıktıktan sonra dönmedi, 50 kişilik ekip arıyor

Eskişehir'de evinden ayrılıktan sonra geri dönmeyen Nazmi Önal'ın (64) bulunması için aralarında AFAD ile AKUT'un olduğu 50 kişilik ekip ile arama çalışması başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 08.10.2023 - 12:10
Evinden çıktıktan sonra dönmedi, 50 kişilik ekip arıyor
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Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi'nde oturan Nazmi Önal, 2 gün önce evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi.

Yakınları çevrede yaptığı aramalarda sonuç alamayınca, jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

AFAD'ın yanı sıra jandarma, AKUT, İHH ve Dorlion Arama Kurtarma Derneği'nce 50 kişilik bir arama-kurtarma ekibi kuruldu.

Ekipler, Yörükakçayır Mahallesi ve çevresinde Önal'ı bulabilmek için çalışma başlattı. 


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