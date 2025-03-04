Evinin önünde aracın çarptığı minik Zeynep, hayatını kaybetti
Mardin'in Midyat ilçesinde, evinin önündeki sokakta aracın çarptığı 2 yaşındaki Zeynep Atılgan, hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Midyat ilçesi merkez Seyitler Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç, evinin önündeki sokakta Zeynep Atılgan’a çarptı.
Minik Zeynep ağır yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Minik Zeynep’in cenazesi, hastane morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ilçedeki Kalo Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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