Evinin önünde oyun oynarken 'maganda kurşunu' isabet eden çocuk hayatını kaybetti
Kars'ta akülü aracıyla evinin önünde oynadığı sırada "maganda kurşunu" isabet eden 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.
İnönü Caddesi üzerindeki düğün salonu henüz kimliği bilinmeyen kişiler tarafından kurşunlandı.
Bu sırada evinin önünde akülü aracıyla oynayan 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı'na "maganda kurşunu" isabet etti.
OYUN OYNARKEN KURŞUN İSABET ETTİ
Ağır yaralanan Erdağı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Erdağı, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: #Kars #maganda kurşunu
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