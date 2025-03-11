Evinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu!

Yayınlanma: 11.03.2025 - 18:06

Güncelleme: 11.03.2025 - 18:06

Olay, Osmangazi ilçesi Doğanevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4. Adalet Sokak'tan gelen sesler üzerine çevredekiler dışarı çıktı.

Komşuları, Asım Uğur'u kanlar içinde evinin önünde yerde görünce 112 ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri 2 çocuk babası Asım Uğur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Haberi aldıktan sonra olay yerine gelen yakınları, Uğur'un öldüğünü duyunca sinir krizi geçirdi. Ekiplerin sakinleştirmeye çalıştığı aile, ayakta durmakta zorlanırken, Asım Uğur'un bir süre önce eşinden ayrıldığı ve fabrikada işçi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince tahkikat başlatılan olayın kesin sebebi Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporla netleşecek.