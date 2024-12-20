Evli olduğu erkek tarafından vurulmuştu... 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti!
Turgutlu ilçesinde, 3 Aralık'ta boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından tabancayla vurulan 37 yaşındaki Mehtap Y., yaşamını yitirdi.
Manisa'da Turgutlu Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde 17 gündür tedavi gören Mehtap Y. (37), yaşam mücadelesini kaybetti.
Mehtap Y.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
NE OLMUŞTU?
Turgutlu ilçesinde 3 Aralık'ta bir süredir ayrı yaşadığı, boşanma aşamasında olduğu Mehtap Y.'nin çalıştığı Küçük Sanayi Sitesi'ndeki lokantaya giden M.Y. (42), konuşma bahanesiyle dışarı çağırdığı Mehtap Y.'ye tabancayla ateş etmişti.
Ağır yaralanan Mehtap Y. ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, gözaltına alınan M.Y. tutuklanmıştı.
Etiketler: #boşanma #Manisa #kadın cinayeti #yoğun bakım
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