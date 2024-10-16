Evli olduğu erkek tarafından vurulmuştu: Yaşam savaşını kaybetti
Çayırova'da 3 gün önce evli olduğu erkek tarafından boynundan vurulan Semira A., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesi'nde 13 Ekim Pazar günü akşam saatlerinde feci bir olay yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; T.A. (45) ile evli olduğu Semira A. (37) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle T.A. adlı erkek, Semira A.'ya tabanca ile ateş ederek boynundan yaraladı.
Sesleri duyan komşular daireye çıktıklarında kadını kanlar içinde yerde yatarken, T.A.'yı ise tabancayı başına dayamış halde buldu. Komşuları, T.A.'nın elindeki tabancayı alarak onu alt kata indirdi.
Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fail T.A. ise, otomobiline binip ambulansın peşinden hastaneye gitti. Hastane önünde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan T.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Üç çocuk annesi Semira A. da, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.
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