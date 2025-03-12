Evli olduğu Sevcan Demir'i katleden Halit Can Sakman tutuklandı: İlk ifadesi ortaya çıktı!

Antalya'da 2 ay önce evlendiği meslektaşı hemşire Sevcan Demir'iyi öldüren Halit Can Sakman tutuklandı. Katil Sakman'ın Emniyet'te verdiği ifade de ortaya çıktı.

Evli olduğu Sevcan Demir'i katleden Halit Can Sakman tutuklandı: İlk ifadesi ortaya çıktı!
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AA
Yayınlanma: 12.03.2025 - 11:45

Tartıştığı Sevcan Demir'i (26) bıçak ve satırla öldüren Halit Can Sakman (26), Antalya Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak Emniyet'e götürüldü.

Şüpheli işlemlerinin ardından boynundaki sargı ve dren tüpüyle adliyeye getirildi.

TUTUKLANDI

Ellerinde yaralar olan Halit Can Sakman savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Zanlı, tedavisine devam edileceği için yeniden hastaneye götürüldü.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Halit Can Sakman'ın emniyette verdiği ifadede, eşiyle maddi sorunlar nedeniyle aralarında tartışmalar olduğunu, kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmanın ardından ise söz konusu olayın yaşandığını iddia ettiği öğrenildi.

Zanlının daha önce kişilik bozukluğu nedeniyle psikolojik tedavi gördüğü ve bu nedenle ilaç kullandığı öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Kentteki özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Sevcan Demir ile yine aynı hastanede hemşire olarak görev yapan eşi Halit Can Sakman arasında Gazi Mahallesi 6579 Sokak'taki evlerinde 10 Mart günü gece saatlerinde tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halit Can Sakman eşini bıçak ve satırla öldürmüştü.

Olayda kendisi de bıçakla yaralanan Halit Can Sakman Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.


Etiketler: #Antalya #kadın cinayeti #kadın cinayetleri

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