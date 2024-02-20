Evrakları gönderdi: CHP’nin İzmit adayı, adaylıktan çekildi
CHP İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Meclis listesi konusunda İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile tartışma yaşamıştı. Fatma Kaplan Hürriyet, adaylıktan çekildiğini duyurdu.
CHP İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Meclis listesi konusunda İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile yaşadığı tartışma sonrası, İzmit Belediye Başkan adaylığından çekildi.
T24’ten Ergün Demir’in haberine göre Hürriyet, İzmit İlçe Başkanlığına adaylıktan çekildiğine dair dilekçeyi gönderdi.
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NEDEN ÇEKİLDİ?
CHP İzmit Belediye Meclis üyesi listesi büyük tartışma yarattı. İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, meclis üyesi listesine istediği isimlerin yazılmaması nedeniyle adaylıktan çekildi.
Hürriyet’in CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan’ın görevden alınmasını istediği ancak bu yapılmayınca çekilme kararı aldığı öğrenildi.
Hürriyet, adaylıktan çekildiğine dair resmî evrakı CHP İzmit İlçe Başkanlığına gönderdi.
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