Evrensel’in yeni genel yayın yönetmeni Hakkı Özdal oldu

Evrensel gazetesinin uzun yıllar Genel Yayın Yönetmenliğini yürüten Fatih Polat, görevi gazetenin yazarı Hakkı Özdal’a devretti. Yazı İşleri Müdürlüğüne ise Muzaffer Özkurt getirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.12.2023 - 13:27
Evrensel’in yeni genel yayın yönetmeni Hakkı Özdal oldu
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Evrensel gazetesinde görev değişimi yaşandı.

Yıllardır gazetenin Genel Yayın Yönetmeni olan Fatih Polat’ın yerini gazetenin yazarı olan Hakkı Özdal aldı. Yeni Yazı İşleri Müdürü ise Muzaffer Özkurt oldu.

Hakkı Özdal

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Hakkı Özdal, yeni görevine dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Böyle heyecan verici bir gelişme var. Evrensel’in birikimini arkamıza alarak, sermaye ve bağlı güçlerine karşı emeğin yanında, tüm ezilenlerin yanında mücadeleyi büyütmek için uğraşacağız” dedi.

HAKKI ÖZDAL KİMDİR?

1996’dan itibaren, Evrensel’de, Evrensel Kültür dergisinde, Referans ve Radikal gazetelerinde editörlük, Gazete Duvar’da yazarlık yapan Hakkı Özdal hem Yeni e dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yapıyordu hem de gazetedeki yazılarına devam ediyordu.

1975 yılında doğan Hakkı Özdal, İstanbul Teknik Üniversitesi Malzeme ve Metalurji Mühendisliği’nden mezun oldu.

Evrensel Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Muzaffer Özkurt ise 1998 yılından bu yana Evrensel gazetesinde muhabir, editör, sendika şefi, haber müdürü ve sorumlu yazı işleri müdürü gibi çeşitli görevlerde bulunmuş bir isim.


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