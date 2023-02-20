Eylemde polise tokat atan astsubaya 3 yıla kadar hapis talebi

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 12:46

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 13:04

Fatih'te astsubay Nebi Kürşat Ö.'nün sağlık çalışanlarının eylem yaptığı sırada görevli polis memuru Tugay I.’ya tokat attığı iddiasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci celsede, tutuksuz sanık Nebi Kürşat Ö. ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, olay günü sanığın doktor olan eşinin vefat eden meslektaşlarının ölümünü protesto etmek amacıyla olay yerinde bulunduğunu, olayın hemen öncesinde sanığın, eşinin kaybolan çantasını aramak amacıyla polis memuru Tugay I'nın bulunduğu yere geldiğini belirtti. Sanığın oluşturulan barikatın önünde polislere direndiği, bu sırada şikayetçi polis memuruna tokat attığı gerekçesiyle "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

DİĞER SUÇTAN BERAAT İSTENDİ

Mütalaada sanığın belirtilen toplantıya katıldığına veya katılmasına rağmen uyarı yapılıp kendiliğinden dağılmadığına ilişkin görüntü kaydının bulunmadığı, sanığın amacının eşinin yanında bulunmak ve eşinin olay sırasında kaybolan çantasını aramak olduğunu söylediği ve eşinin kaybolan çantasıyla ilgili yapılan resmi bir müracaatın da olduğu belirtilerek "Kanuna aykırı gösteriye katılma ve dağılmama" suçundan ise beraatı istendi.

BERAATINI TALEP ETTİ

Sanık Nebi Kürşat Ö. mütalaaya karşı savunmasında aleyhine olan hususları kabul etmediğini söyleyerek beraatını talep etti.

Taraf avukatları ise mütalaaya karşı süre talebinde bulundular. Mahkeme, mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için taraflara süre verilmesine karar verilerek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 7 Temmuz 2022 tarihinde Fatih Çapa Tıp Fakültesi içerisinde iki saat içerisinde bin 100 kişinin toplandığı ve basın açıklaması yaptığı anlatıldı. Grubun açıklama sonrasında İl Sağlık Müdürlüğü’ne doğru yürüyüşe geçtikleri, polis ekiplerinin grubun fakülte dışına çıkmalarına engel olmaya çalışmasına rağmen grubun bariyerleri aşarak müdürlük önünde yürüyüşe devam ettiği anlatıldı. Grubun İl Sağlık Müdürlüğü önünde de basın açıklaması yaptıktan sonra dağıldıkları belirtildi. İddianamede, Çapa Tıp Fakültesi önünde çekilen polis bariyerini aşmak isteyen grup içerisinde astsubay olan Nebi Kürşat Ö.’nün, olay yerinde görevli olan polis memuru Tugay I.’ya tokat atarak yaraladığı anlatıldı. Polis memuru Tugay I.’nın kendisine tokat atan sanıktan şikayetçi olduğu ve uzlaşmak istemediğini ifade ettiği anlatıldı. İddianamede, astsubay Nebi Kürşat Ö.’nün alınan savcılık ifadesinde eşini korumak amacıyla görevli polis memurunu ittiğini, ifadesinin devamında görüntülerin kendisine izletilmesinin ardından ise polis memuruna tokat attığı itiraf ettiği ifade edildi. Nebi Kürşat Ö. olay günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutukluluğuna yapılan itiraz sonucu 12 gün sonra tahliye edildi. İddianamede, astsubay Nebi Kürşat Ö.’nün "Kanuna aykırı toplanma ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama" ve "Kamu görevlisin görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplamda 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Sanık astsubay Nebi Kürşat Ö. ilk duruşmadaki savunmasında, "Amacım kimseye vurmak değildi, eşimi korumaktı. Amacımız eyleme katılmak veya direniş göstermek değildi. Şikayetçiyi yaralama kastım da yoktur" demişti.