Eylemleri bugün de sürüyor: ODTÜ öğrencilerinden rektörlük önünde açıklama
ODTÜ'de İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevden alınmasına yönelik protestolar bugün de sürüyor. Dün polisin müdahalesiyle karşılaşan ODTÜ öğrencilerinin eylemi bugün de devam ediyor. ODTÜ öğrencileri rektörlük binası önünde açıklama yaptı.
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını 18 Mart’ta iptal etmesi ve ardından İmamoğlu’nun gözaltına altına alınarak, 23 Mart’ta tutuklanmasıyla başlayan öğrenci protestoları sürüyor.
Ankara’daki öğrenci protestolarının merkezi haline gelen Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) dün geceyi de polis ablukası altında geçirdi. Çok sayıda öğrenci söz konusu abluka ve müdahalede gözaltına alındı.
ODTÜ öğrencileri bugün de eylemlerini sürdürüyor. ODTÜ öğrencileri rektörlük binası önünde açıklama yaptı.
Açıklamada, "Arkadaşlarımız işkence ile gözaltına maruz kalmıştır. Türkiye'nin dört bir yanında üniversiteler tek adam iktidarına karşı ayakta!" sözlerine yer verildi.
ODTÜ öğrencileri rektörlük binası önünde açıklama yapıyor / Ankara #Canlı https://t.co/MNUWLqXfAh— ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) March 27, 2025
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