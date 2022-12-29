EYT'de sona gelindi ama emeklinin çilesi bitmedi: 'Ömrümüz yettiğince çalışacağız'

29 Aralık 2022 Perşembe, 18:45

Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesinde sona gelindi. Yaş şartının olmayacağı ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emeklilik hakkı elde edeceği açıklandı. EYT düzenlemenin kısa sürede Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Cumhuriyet TV mikrofonuna konuşan yurttaşlar, 2022 yılının bitmesine birkaç gün kala açıklanan bu karara tepki gösterdiler.

"ÖMRÜMÜZ YETTİĞİNCE ÇALIŞACAĞIZ..."

Yıllardır bu kararı beklediğini belirten yurttaşlar, emekli olduktan sonra dahi çalışmak zorunda olacaklarını söylediler ve karara isyan ettiler: