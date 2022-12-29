EYT'de sona gelindi ama emeklinin çilesi bitmedi: 'Ömrümüz yettiğince çalışacağız'
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamayla emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde yaş sınırı aranmayacağını ve 2 milyon 250 bin vatandaşın emekli olma hakkı kazanacağını duyurdu. Türkiye’deki yaklaşık 6 milyon EYT’nin tamamının birkaç yıl içerisinde emekli olması bekleniyor. Cumhuriyet TV mikrofonuna konuşan yurttaşlar, yıllardır yaşadıkları hak ihlallerine ve bundan sonraki süreçte karşılarına çıkacak engellere isyan etti.
Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesinde sona gelindi. Yaş şartının olmayacağı ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emeklilik hakkı elde edeceği açıklandı. EYT düzenlemenin kısa sürede Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Cumhuriyet TV mikrofonuna konuşan yurttaşlar, 2022 yılının bitmesine birkaç gün kala açıklanan bu karara tepki gösterdiler.
"ÖMRÜMÜZ YETTİĞİNCE ÇALIŞACAĞIZ..."
Yıllardır bu kararı beklediğini belirten yurttaşlar, emekli olduktan sonra dahi çalışmak zorunda olacaklarını söylediler ve karara isyan ettiler:
- Yıllardır bu anı bekliyoruz. Alınan para yine yetmeyecek. Kaç tane cana bakacak? Tek başıma çalışıyorum, üç çocuğum var. Evim olmasa ne yapacağım?
- Ben askerlik borcumu yatırmak için geldim. Sabah dokuzdan beri bekliyorum. Bundan sonrasını bilemiyorum. Ömrümüz yettiğince çalışacağız. Durumu iyi olmayan kişi çalışacak mecburen.
- Bu borç yatırma gününü iki güne sığdırmaları fırsatçılıktır, son günlere bırakmaları saçmalıktır. Yaşlı olanlar da sırada bekliyor. Bu süreyi uzatmaları lazımdı.
- Emekli olan yine de çalışmalı. 3-4 bin lira ile kimse geçinemez.
- Ani oldu, yıl sonuna iki gün kala bu açıklamayı yaptılar. Görüyorsunuz kuyruğu.
- Sabah yediden beri buradayım. Bu ülke şartların emekli olduktan sonra da çalışmak zorundayım.
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