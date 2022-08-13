Eyüp Sultan Türbesi'nde tahrip edilen çiniler onarıldı
İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Eyüp Sultan Türbesi'nde tahrip edilen çinilerin onarıldığı duyuruldu.
8 Ağustos'ta Eyüp Sultan Türbesi'nin hacet penceresinin sağ ve sol taraflarında çini levhaları üzerindeki "pençe" motiflerine çekiçle vurularak zarar verildiği ortaya çıkmıştı. Olayın fark edilmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, tahrip edilen çinilerin tamiri için gerekli çalışmalara başlamıştı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Eyüp Sultan Türbesi'nde tahrip edilen çinilerin onarıldığını duyurdu.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eyüp Sultan Türbemizde tahrip edilen çiniler @TCKulturTurizm Bakanlığımız tarafından orijinal malzeme ile aslına uygun şekilde tamir edildi. Konu ile ilgili adli süreç devam ediyor. Vandallar hukuk önünde hesap verecekler" ifadelerini kullandı.
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