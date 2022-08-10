Eyüp Sultan Türbesi’nde hedef gösterilen yere çekiçle saldırıldı

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 04:00

Türkiye’de tarihi eserlerde yaşanan tahribat sıklıkla gündeme geliyor. Şimdi de Eyüp Sultan Türbesi’nin tarihi çinileri tahribata uğradı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Eyüp Sultan Türbemizin hacet penceresinin sağ ve sol taraflarında çini levhaları üzerindeki ‘pençe’ motiflerine çekiçle vurulmak suretiyle zarar verilmiştir. Güvenlik görevlileri tarafından yakalanan şahsın yüzde 80 oranında zihinsel engelli raporu olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır” denildi.

HEDEF GÖSTERİLMİŞTİ

İslamcı hesaplardan geçen yıl yapılan video paylaşımında, pencerenin sağ ve sol taraflarındaki çiniler gösterilerek pençe motifleri şeytana benzetildi. Videoda konuşan kişi, “Çinilerdeki Allah ve Hz. Muhammed işlemelerini üzerinde şeytan simgesi var. Bunu kim yaptı buraya? Ne zamandan beri ihanete uğruyoruz. Bunu görmemiz lazım. Allah rızası için birbirimize söyleyelim” dedi. Paylaşımın ardından pençe figürlerine pazar günü çekiçle saldırılması dikkat çekti.

Türkiye’de, tarihi mirasın ve kültür bilincinin yüksek olmadığını belirten sanat tarihçisi Yasin Saygılı ise “Burada bir yapıya zarar vermek kolay. Kültürel mirasların korunması için önlemler artırılabilir ama iş daha çok yurttaşta bitiyor. Farkındalığın gerekirse okullarda verilen eğitimlerle bunun önüne geçilebilir” ifadelerini kullandı.

"AKP, İHVAN’IN TÜRKİYE ŞUBESİ"

Emekli müftü Gani Aşık, “AKP iktidarıyla birlikte özellikle son 10 yılında cemaat ve tarikatların devlete egemen olmasıyla Kuran İslamında ciddi sapmalar oldu” dedi. Diyanet’in bu sapmaya destek verdiğini aktaran Aşık, “AKP zaten İhvan’ın Türkiye şubesi. Atatürk büstlerine saldırılar dahil, mülki makamlar saldırganların akli denge sorunu iddiasıyla olayları örtbas etmeye çalışıyorlar. Din ve devlet kontrolden çıktı” dedi.

AYASOFYA DA ZEDELENDİ

Müze statüsünden camiye dönüştürülen Ayasofya’da yaşanan tahribatlar da çok tepki çekmişti. Önce kapısından parçalar koparılan Ayasofya’nın sonra duvarları soyulup poşete konuldu. Ardından da tarihi mermerleri ağır tonajlı platform yüzünden kırıldı.