Eyüpsultan'da iskele devrildi, işçiler 14. katta mahsur kaldı!

Yayınlanma: 19.07.2023 - 09:03

Güncelleme: 19.07.2023 - 09:39

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde iki işçi, 32 katlı bir binanın 14. katında dış cephede tadilat yaptığı sırada bilinmeyen nedenle iskele devrildi.

İki işçi metrelerce yüksekte mahsur kaldı. İşçiler cep telefonlarıyla arkadaşlarını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri merdiven yardımı ile işçilerin mahsur kaldığı yere ulaşmaya çalıştı ancak merdivenin uzunluğu yeterli olmadı.

Çevre ilçeden daha uzun merdiven aracı olay yerine getirildi ve işçiler aşağı indirildi.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.