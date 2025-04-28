Eyüpsultan'da kan donduran anlar... Devralamadığı kıraathaneyi başkası alınca, pompalı tüfekle bastı!

Eyüpsultan'da, iddiaya göre kıraathaneyi kısa süre önce alan sahibi, devir işlemleri sırasında yine kıraathaneyi satın almak isteyen ancak alamayan Ö.A.'nın tehditleri ile karşı karşıya kaldı. Şüpheli Ö.A.'nın kıraathaneyi pompalı tüfekle basarak tehditler savurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Eyüpsultan'da kan donduran anlar... Devralamadığı kıraathaneyi başkası alınca, pompalı tüfekle bastı!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 28.04.2025 - 09:40

Akşemsettin Mahallesi'ndeki kıraathaneyi yeni devralan kişiler, iş yerinin satışa çıktığı günlerde devralmak isteyen ama alamayan Ö.A. tarafından birçok defa tehdit edildi.

TÜFEKLE BASTI!

Ö.A., geçtiğimiz cuma günü elinde pompalı tüfekle kıraathaneyi bastı. Şüpheli, çalışan bir kişiyi ve içeride bulunanları tehdit etti.

Ö.A. daha sonra kıraathanede oturan bir kişiye pompalı tüfeği doğrultarak tehditlerine devam etti.

Şüpheli Ö.A., kahvehaneden çıktığı sırada camlara ateş ederek uzaklaşırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Etiketler: #eyüpsultan

İlgili Haberler

Eyüpsultan'da yiyecek arayan domuz sürüsü yola indi

Eyüpsultan'da yiyecek arayan domuz sürüsü yola indi
Dumanlar havaya yükseldi... Eyüpsultan’da İETT otobüsünde yangın paniği!

Dumanlar havaya yükseldi... Eyüpsultan’da İETT otobüsünde yangın paniği!
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler