Eyüpsultan'da kan donduran anlar... Devralamadığı kıraathaneyi başkası alınca, pompalı tüfekle bastı!

Yayınlanma: 28.04.2025 - 09:40

Güncelleme: 28.04.2025 - 09:41

Akşemsettin Mahallesi'ndeki kıraathaneyi yeni devralan kişiler, iş yerinin satışa çıktığı günlerde devralmak isteyen ama alamayan Ö.A. tarafından birçok defa tehdit edildi.

TÜFEKLE BASTI!

Ö.A., geçtiğimiz cuma günü elinde pompalı tüfekle kıraathaneyi bastı. Şüpheli, çalışan bir kişiyi ve içeride bulunanları tehdit etti.

Ö.A. daha sonra kıraathanede oturan bir kişiye pompalı tüfeği doğrultarak tehditlerine devam etti.

Şüpheli Ö.A., kahvehaneden çıktığı sırada camlara ateş ederek uzaklaşırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.