Eyüpsultan'da mıcır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Yayınlanma: 21.07.2024 - 14:43

Güncelleme: 21.07.2024 - 14:44

Eyüpsultan'da D-020 Kemerburgaz-Hasdal karayolunun Hasdal yönünde 34 NH 2207 plakalı mıcır yüklü kamyon saat 11.45'te devrildi. İddiaya göre, mıcır yüklü hafriyat kamyonu başka bir aracın sıkıştırması sonucu devrildi.

Kamyon sürücüsünün yaralandığı kazada tonlarca mıcır karayoluna saçıldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu bildirildi.

YOĞUN TRAFİK OLUŞTU

Kazayla tonlarca mıcırın yola saçılması sonrası karayolları ekipleri yolun temizlenmesi için çalışma başlattı.

Öte yandan kaza sebebiyle D-020 karayolunun Hasdal yönünde uzun kuyruk oluştu. Bölgedeki trafik akışının normale çevrilmesi için çok sayıda trafik polisi de görevlendirildi.