Fabrika işçisi 100 kişi hastanelik oldu
Samsun'un Kavak ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaklaşık 100 işçi hastaneye başvurdu.
Alınan bilgiye göre, ilçede bulunan bir tekstil firmasında akşam yemeğinde mantarlı tavuk sote ve makarna yiyen yaklaşık 100 işçi, evlerine gittikten sonra mide bulantısı, kusma gibi rahatsızlıklar yaşadı.
Kendi imkanlarıyla Kavak Devlet Hastanesi'ne giden işçilerin çoğu tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Hastanede tedavileri sürenlerin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İşçilerin yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendiriliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Köyüne dönmek isteyene 5 gebe düve verilecek
- Hasat için 1400 kilometre yol gittiler!
- Yatak odasında yakalandı: Kaçarken balkondan düşüp öldü
- Yer bildiren şirket ve esnafa vergi adımı
- Bakan Yerlikaya'dan 'kayyum' açıklaması
- Galatasaray'dan KAP bildirimi geldi!
- İstanbul'da AVM yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi!
- Biri hukuk devleti mi dedi?
- 36 dakikada gözaltı!
- Geri dönen meyve sebze tartışma yarattı