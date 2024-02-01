Fabrikada rehine krizi sürüyor... İçeriden ilk fotoğraf geldi

Gebze'de P&G fabrikasında rehine krizi sürerken İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla eylem yaptığı iddia edilen şahsın fotoğrafı ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 01.02.2024 - 17:53
Fabrikada rehine krizi sürüyor... İçeriden ilk fotoğraf geldi
Abone Ol google-news

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde İhsan Dede Caddesi’nde Procter & Gamble (P&G) isimli uluslararası fabrikada işçiler, henüz kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli tarafından rehin alındı.

Çitlerden atlayarak fabrikaya girdiği iddia edilen şüpheli, üstünde bomba olduğunu da öne sürdü.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Rehine ihbarı üzerine olay yerine aralarında özel harekatçıların da yer aldığı çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, güvenlik önlemi aldı.

Şüphelinin, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla böyle bir eylem yaptığı iddia edildi.

Öte yandan şüphelinin fotoğrafı da ortaya çıktı. Elinde tabanca bulunan şüphelinin "Kapılarak açılacak. Gazze için ya musalla ya ölüm" yazısı önünde poz verdiği görülüyor.

Şahsı ikna çalışmaları sürerken Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bölgeye geldi.


Gebze haberleri kocaeli haberleri rehine haberleri işçiler haberleri fabrika haberleri fotoğraf haberleri

İlgili Haberler

Rehine görüşmelerinin yeniden başladığı iddia edildi

Rehine görüşmelerinin yeniden başladığı iddia edildi
Hamas'tan İsrail'e rehine şartı: 'Şartlarımız yerine getirilirse serbest bırakılacaklar'

Hamas'tan İsrail'e rehine şartı: 'Şartlarımız yerine getirilirse serbest bırakılacaklar'
Rusya ile Ukrayna arasında rehine takası

Rusya ile Ukrayna arasında rehine takası
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon