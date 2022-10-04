Faciadan dönüldü: Çekmeköy'de gecekondu alev alev yandı

İstanbul Çekmeköy'de bir gecekondu alev alev yandı. Çevrede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

DHA
04 Ekim 2022 Salı, 09:01
Faciadan dönüldü: Çekmeköy'de gecekondu alev alev yandı
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Nişantepe Mahallesi Toprak Sokak'ta bulunan gecekonduda, 4 Ekim Salı saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan alevler, kısa sürede gecekonduyu sardı.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gecekondudaki alevlere müdahale eden itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü.

Çevrede korkuya neden olan yangının ardından gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Çekmeköy Yangın Gecekondu

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