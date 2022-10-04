Faciadan dönüldü: Çekmeköy'de gecekondu alev alev yandı
İstanbul Çekmeköy'de bir gecekondu alev alev yandı. Çevrede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Nişantepe Mahallesi Toprak Sokak'ta bulunan gecekonduda, 4 Ekim Salı saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan alevler, kısa sürede gecekonduyu sardı.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gecekondudaki alevlere müdahale eden itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü.
Çevrede korkuya neden olan yangının ardından gecekondu kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Video Haberler
- Görenler bir daha bakıyor
- 3 yıllık biyolojik mücadele sonuç verdi
- 131 yıllık bıçakçılık mesleğini sürdürüyor
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Savatra'da, 160 metrekarelik mozaik de gün yüzüne çıkar
- Selde ıslanan resmi evraklar tek tek kurutuluyor
- ''Herkes şaşırdı''
- Çobanın drone ile imtihanı
- “Meme kanseri tarama başvuruları yüzde 10 azaldı”
- Uzun süreli alınmamış kargo dolandırıcılığı uyarısı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama geldi
- Kayınvalidesi konuştu: Psikopattı, işkence ediyordu
- 53 yıllık partisinden ayrıldı, Zafer Partisi’ne geçti
- Onur Şener cinayetinde yeni gelişme
- Apple CEO'su öğrenmeniz gereken en önemli dili açıkladı
- Saray’a giderken değişti
- İSKİ açıkladı: 9 ilçede 25 saat su kesintisi
- AKP'li Çelik'ten Onur Şener açıklaması
- Gerilim tırmanıyor... Açık tehdit
- Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken kare