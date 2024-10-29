Faciadan dönüldü: Elektrikli soba evi yaktı!
Muğla’da bir evde, ısınmak için kullanılan elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Çıkan yangında, ölen yada yaralananın olmazken, yatak odası kullanılmaz hale geldi.
Muğla'da Ahmet Çavuş Hayıtlı Mahallesi İsmail Hakkı Tonguç Caddesi üzerindeki üç katlı bir apartmanın üçüncü katında gece saatlerinde bir yangın meydan geldi.
Edinilen bilgiye göre, yatak odasında ısınmak için kullanılan elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevleri fark eden ve yangının başladığı sırada evin diğer odalarında bulunan ev sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Şan eseri yangında ölen yada yaralananın olmazken, alevlere teslim olan yatak odası kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.
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