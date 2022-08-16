Faciadan dönüldü: Kağıthane'de otomobil alev alev yandı

TEM Otoyolu’nun Kağıthane Sadabad Viyadüğü üzerindeki otomobil, alev alev yandı. O anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.

DHA
16 Ağustos 2022 Salı, 16:50
Faciadan dönüldü: Kağıthane'de otomobil alev alev yandı
Abone Ol google-news

TEM Otoyolu’nun Kağıthane’deki Sadabad Viyadüğü üzerinde seyir halindeki bir otomobil, saat 15.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Dumanları gören sürücü, otomobili emniyet şeridinde durdurdu.

OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Durum, itfaiye ekiplerine bildirildi. İtfaiye ekipleri, yanan otomobile müdahale ederek alevleri söndürdü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangın nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu meydana geldi.

Otomobilin yandığı anlar, sürücüler tarafından kaydedilirken, otomobilden çıkan kara dumanlar ise viyadüğün altında bulunan parktaki vatandaşlarca cep telefonuyla görüntülendi.  


Kağıthane otomobil araç

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler