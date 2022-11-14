Faciadan dönüldü! Takla atıp akaryakıt istasyonuna daldı, alev aldı

14 Kasım 2022 Pazartesi, 13:38

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iddiaya göre, caddede 'U' dönüşü yaptıktan sonra akaryakıt istasyonuna girmek için manevra yapan Y.K. idaresindeki otomobile, G.T. idaresindeki otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak bölgedeki akaryakıt istasyonuna daldı.

Kaza sebebiyle otomobilde yangın çıktı. Akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından yangın söndürülürken sürücü G.T. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Y.E.K. yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.