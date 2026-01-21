Facianın birinci yılı... Ekrem İmamoğlu'ndan 'Kartalkaya' mesajı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 78 kişinin yaşamını yitirdiği Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasının birinci yılı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

"KOLAY ÖLÜMLER ÜLKESİ OLMAKTAN KURTULMAMIZ MÜMKÜNDÜR"

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl bugün Kartalkaya’da gerçekleşen yangın felaketinde hayatını kaybeden canlarımızı rahmetle anıyorum. Kolay ölümler ülkesi olmaktan kurtulmamız, bu tip felaketlerden ders çıkarmamızla mümkündür. Allah milletimize bir daha böyle bir acı yaşatmasın."