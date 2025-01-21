Faciaya rağmen kayak keyiflerini bozmadılar
Bolu'da 66 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınında soğutma ve arama çalışmaları sürerken, bazı tatilcilerin kayak keyfi yaptığı görüldü.
Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de saat 03.30 sıralarında çıkan yangında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre 66 kişi hayatını kaybetti.
Önemli ölçüde yanan otelde ekipler arama ve soğutma çalışması yürütürken otelin çevresinde pistlerde tatilcilerin kayak keyfi devam ettiği görüldü.
Etiketler: #Otel #Grand Kartal Otel #Kartalkaya
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