"Fahrettin Altun'un eşi derslere girmiyor" iddiası Meclis'e taşındı

29 Eylül 2021 Çarşamba, 18:26

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun’un, Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’ndeki derslerine girmediği yönündeki iddianın doğru olup olmadığın sordu.

Öztürk, önergesinde şu soruları yöneltti:

-“Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun halen Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmekte midir? Bu bölümde öğretim üyesi olarak görev yapmıyorsa kadrosu hangi bölümdedir?



-Fatmanur Altun’un öğretim üyesi olduğu Sosyoloji bölümünde derslere girmediği iddiası doğru mudur? İddia doğru ise Fatmanur Altun neden derslere girmemektedir?

-Fatmanur Altun, eşi Fahrettin Altun’un görevi nedeniyle mi derslere girmemektedir? Fahrettin Altun’un Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olması Fatmanur Altun’un ders vermesine engel bir durum teşkil etmekte midir?

-Üniversite Senatosu tarafından her eğitim-öğretim yılı başında öğretim görevlilerine zorunlu olarak girmesi gereken 12 saat ders tanımlaması yapılırken, Fatmanur Altun’a bu görevlendirme yapılmamış mıdır?

-Kendisine girmediği derslerden dolayı ücret verilmekte midir? Derse girmeyen bir öğretim görevlisine ücret verilmesi doğru bir uygulama mıdır?

-Kadrosu gereği 12 saat derse girme zorunluluğu olan Fatmanur Altun’a bu görevlendirme yapıldıysa, yükümlülüğünü yerine getirmemesinin idari yaptırımı nedir? Derse girmeyen bir öğretim üyesi hakkında uygulanan idari soruşturma Fatmanur Altun için de başlatılacak mıdır?”