Fahrettin Koca: 'Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İstiklal caddesindeki patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 53 yaralımız var. İlk müdahaleler olay yerine ulaşan ekiplerce yapıldı. Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
İstiklal caddesindeki patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 53 yaralımız var. İlk müdahaleler olay yerine ulaşan ekiplerce yapıldı. Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 13, 2022
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