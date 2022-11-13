Fahrettin Koca: 'Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor'

13 Kasım 2022 Pazar, 19:19

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İstiklal caddesindeki patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 53 yaralımız var. İlk müdahaleler olay yerine ulaşan ekiplerce yapıldı. Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.