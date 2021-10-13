Fahrettin Koca'dan 'Turkovac' çağrısı
Sağlık Bakanı Koca, yerli Covid-19 aşısı Turkovac'a ilişkin bir paylaşımda bulundu. Koca, "TURKOVAC'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. İki doz aşı yaptırmış, Covid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir" ifadelerini kullandı.
Erciyes Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yerli aşı "TURKOVAC" için çalışmalar sürüyor.
Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Kova, sosyal medya hesabından TURKOVAC'a ilişkin bir paylaşım yaptı.
Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Turkovac’ı Türkiye’nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Covid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir! 3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı Turkovac’ta, en az 3.000’imiz Turkovac’ı tercih etmeli."
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