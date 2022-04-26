Okullarda maske kalktı mı? Bakan Koca açıkladı...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kapalı mekanlarda maske zorunluluğunun tümüyle kaldırıldığının duyurulduğu Bilim Kurulu toplantısı sonrası, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Koca, "Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı" ifadelerini kullandı.
Bilim Kurulu, 26 Nisan Salı günü 'son' kez toplandı. Toplantı sonrası alınan yeni kararları AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Erdoğan tarafından, yaklaşık 3 yıldır kapalı ortamlarda kullanılan maske zorunluluğunun kaldırıldığı açıklandı.
Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vakalar 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha devam edileceği bildirildi. Öte yandan, Bilim Kurulu'nun bundan sonra olağanüstü bir durum olmadıkça toplantı yapmama kararı konusunda uzlaştığı açıklandı.
KOCA: OKULLARDA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI
Salgına yönelik birçok yeni kararın açıklandığı Bilim Kurulu toplantısının ardından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Koca, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1.000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2 bin 604 olan vaka sayısından bu belli!" dedi.
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