'Failler dışarı' sloganıyla mekandan çıkarılmıştı: Ozan Güven'den ilk açıklama

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a yönelik "kasten yaralama" suçundan hapis cezası alan oyuncu Ozan Güven, Kadıköy'de gittiği bir eğlence mekanında kendisine yönelik protestoya ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde geçen günlerde arkadaşı Mehmet Aslantuğ ile bir mekana giden ve kadınların "Failler dışarı" sloganıyla dışarıya çıkartılan Güven, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Öncelikle şunu söylemeliyim: Hakkımda düşünen, eleştiren, kızan ya da tepki duyan insanların duygusunu hiçbir zaman hafife almadım. Malum akşam yaşanan hadise benim için çok çok ağırdı. Bir insanın kamusal alanda hedef gösterilmesi, aşağılanması, yargılanması ve oradan çıkarılmaya çalışılması, her hali ile sınır ve had aşımıdır.

6 yıldır hakkımda çok şey söylendi. Çok şey yazıldı, çok şey haksızca tekrarlandı. Ben, hukuki sürece saygımdan sustum ama çoğu zaman aynı dizayn edilmiş ifadelerle, aynı ezber cümlelerle, aynı peşin hükümlerin içinde hedef haline getiriliyorum. Ama sessizlik, insanın onurunun yok sayılması anlamına gelmemeli.

Kimseden beni sorgusuz sevmesini ya da desteklemesini beklemiyorum. Sadece şunu söylüyorum: Eleştiri başka şeydir, linç başka şeydir. Tepki başka şeydir, insanı yok saymak başka şeydir. Ben de bir insanım. O mekanda beni en çok yaralayan şey, o tepkinin içinde sağduyunun, mesafenin ve insani ölçünün kaybolmuş olması ve provoke edilmeye çalışılmamdı.

Bu sözleri öfkeyle değil, sağduyu çağrısıyla söylüyorum. Bu durum artık benim için kabul edilebilir değil. Umarım eleştirirken de, kızarken de, tepki gösterirken de insan kalmayı unutmayız. Olayın yaşandığı mekan ve muhataplarını önce adalete sonrasında da Allah’a havale ediyorum. Arayan soran yazan herkese teşekkür ederim. Böyle bir meseleyle sizleri yorduğum için hepinizden özür diliyorum memleketimin güzel insanları."

NE OLMUŞTU?

Deniz Bulutsuz, 13 Haziran 2020 tarihinde Ozan Güven’in kendisini şiddete maruz bıraktığını söyleyerek suç duyurusunda bulunmuş, Güven ise iddiaları reddederek karşı şikâyetçi olmuştu.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava geçen yıl sonuçlanmış ve mahkeme, Ozan Güven’i Bulutsuz'a yönelik “kasten yaralama” suçundan hapis cezasına çarptırmıştı. Güven, “hakaret” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamalarından beraat ederken, Deniz Bulutsuz hakkında açılan “basit yaralama” davası da beraatle sonuçlanmıştı.

Daha sonra dosyayı inceleyen istinaf mahkemesi yerel mahkemenin kararını onaylamış ve Güven hakkında verilen hapis cezası kesinleşmişti.

Ozan Güven'in "kasten yaralama" suçundan kesinleşen 45 gün hapis cezası bulunuyor. Kararın ardından Bulutsuz, "Kazandım, cezaevine gireceği günü bekliyorum" derken, Güven "Umrumda dahi değil, ben mahkemeyle ilgileniyorum" ifadesini kullanmıştı.