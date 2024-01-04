Faillerin yüzde 10'unda adli sicil kaydı çıktı
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2023 yılı kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümleri raporu yayımlandı. Rapora göre bir yıl içinde 315 kadın öldürülürken, 248 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Raporda dikkat çeken ayrıntılardan biri ise ceza sistemine ilişkin veri oldu.
2023 yılında yaşanan kadın cinayetlerinden yüzde 10’unda faillerin adli sicili kayıtlarının olduğunu ortaya çıktı. Raporda, “Cezasızlık, suçlulara tekrar suç işleme cesareti veriyor” yorumundu bulunuldu.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan Nuran Karahan, “Kadınlara gereken 6284 ve İstanbul Sözleşmesi’dir. 6284 sayılı kanun ve imzanın geri çekildiği İstanbul Sözleşmesi’ni etkin uygulatarak kadınların şiddetten korunmasını sağlayacağız” dedi.
Avukat Şükran Eroğlu ise “Bütün adli sicil kayıtlarına rağmen haksız tahrik indirimleri yapılabiliyor. Hâkimler hâlâ ceza verirken takdir yetkilerini kullanabiliyorlar. Kadın cinayetlerinde artık herhangi bir indirim olmamalı” dedi.
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