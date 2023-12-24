Fatih Altaylı 6 şehidin olduğu saldırının saha raporuna ulaştı: ‘Ölümlerinde kimlerin sorumluluğu varsa…’

Yayınlanma: 24.12.2023 - 16:56

Güncelleme: 24.12.2023 - 16:56

Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 6 asker şehit oldu.

Gazeteci Fatih Altaylı, söz konusu saldırının saha raporuna ulaştığını kendi köşesinde yazdı. Altaylı’nın yazısındaki ilgili bölüm şu şekilde:

“O kerpiç, o sıvasız briket evlerden doğup, daha büyüyemeden, üç beş kuruş için, başka bir işe mülakatı aşıp giremeyeceği, Suriyeli ya da Afgan göçmenlerin arasından sıyrılıp başka bir yerde emeğinin karşılığını alamayacağı için 'sözleşmeli er' olmak zorunda kalan o evlatların nasıl öldüğü hiç gözünüzün önüne geldi mi!

Bugün sizinle bir 'olay raporu' paylaşayım.

Görün bakın, bizim 'şehadet' deyip geçtiğimiz o ölüm, nasıl soğuk, nasıl insafsız ve en kötüsü de nasıl 'sıradan'.

Alın size 6 aslanımızı şehit verip, 6’sını da yaralı olarak kurtarmaya çalıştığımız saldırının saha raporu…

OLAY:

Sızma Girişimi

OLAY YERİ:

Dağ ve Komd.Tug.K.lığı

Pençe-1,2 Harekât Bölgesi (Hakurk Sektörü)

Şehit Uzm.Çvş.Alpay Aras-3 Operasyonu

OLAY TARİHİ:

221630 C ARA 23

OLAY ÖZETİ:

Şehit P.Uzm.Çvş.Alpay Aras-3 operasyonu kapsamında Sur T. GÜB’de harekât icra eden 1/Dağ ve Komd.Tug.’na TÖM’ler tarafından sızma girişiminde bulunulmuştur.

Sur T. GÜB geçici üs bölgesine yaklaşma istikametinde pusu görevi icra eden komd.kolu, sızma girişiminde bulunan TÖM’ler ile temas sağlamıştır. Temas sağlanması üzerine 1’inci Dağ ve Komd. Tb.K. komutasında 1 komd.kolu ile pusu kolu takviye edilmiştir.

Temas neticesinde; P.Tğm. Ramazan GÜNAY(2021-74), P.Uzm.Çvş. Mehmet SERİNKAN(2018-19525), P.Söz.Er Çağatay ERENOĞLU(2021-2622), P.Söz.Er Yasin KARACA(2021-2620), P.Söz.Er Emre TAŞKIN(2022-1399), P.Uzm.Onb.İsmail YAZICI (2019-15791) (6 personel) şehit olmuş;

P.Bnb. Yavuz TUNÇ(2008-SM.63), Sağ.Asb.Açvş. Samet Emir SAPAN(392-25063), P.Uzm.Çvş. İbrahim PARILDAR(2018-12084), P.Uzm.Çvş. Emrullah YARDIM(2018-13874), P.Uzm.Çvş. Mehmet Ali BOZKURT(2019-5286), P.Söz.Er Hasan Hüseyin KESKİN (2021-10126) (6 personel) yaralanmıştır.

Yaralılara ilk müdahale yapılmış, tahliye çalışmaları devam etmektedir.”

Altaylı, “Sizin için isimleri bold yazılmış bu çocuklar 20’li yaşların başında ve adlarını okuduktan birkaç saniye sonra unutacağınız çocuklar. Ama aslıda binbir emekle ve belli ki binbir yoklukla büyütülmüş, gelecekleri için umutlar beslenmiş, hayaller kurulmuş, hayaller kurmuş bebeler. Ölümlerinde kimlerin bir zerre sorumluluğu var ise eğer… Allah hepsini kahretsin…” ifadelerini kullandı.