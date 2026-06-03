Fatih Altaylı'dan çarpıcı portre: 'Kılıçdaroğlu’nun Fahrettin’i diyeceğim ama...'

CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' kararı sonrası Genel Başkan olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı olarak Atakan Sönmez'i belirlemesi kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Sönmez, bir süredir iktidara yakınlığı ile bilinen TGRT Haber'in programlarına yorumcu-gazeteci olarak katılıyordu.

Gazeteci Fatih Altaylı, dün kaleme aldığı yazısında CHP'de mutlak butlan kararı sonrası işten çıkarmaları eleştirdi.

Altaylı, konu hakkında Atakan Sönmez'in açıklamalarına tepki göstererek, "Sürekli bir 1. tekil şahıs. Patlamış bir ego. Zannedersin genel başkan, hadi bilemedin genel sekreter. Kılıçdaroğlu’nun Fahrettin’i diyeceğim ama o bile bu kadar hadsiz değildi" ifadelerini kullandı.

"BANKAMATİK DANIŞMANI"

Altaylı yazısında şu ifadeleri kaydetti:

"Kılıçdaroğlu belki yaşı itibarıyla, belki tarzı itibarıyla belli ki sadece görüntüde genel başkan. Belki de öyle olduğu için o koltuğa oturtuldu. Asıl patron Kuşoğlu ve basın danışmanı Atakan Sönmez. Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu partideki bir grup emekçiyi tazminatsız, ihbarsız, kıdemsiz işten attı.

Üstelik de bunların çoğu Kılıçdaroğlu döneminde de çalışanlar. Yönetim değişince de işlerini yapmaya devam etmişler. Özgür Özel de “Bunlar Kemal Bey’in adamı” diyerek onları işten çıkarmamış. Çünkü insanlığı ölmemiş.

Kılıçdaroğlu’nun insani bir yönü olmadığını zaten biliyoruz da, daha ilginç olan bu işten çıkarmaları savunan “basın danışmanı”. Zannedersin danışman değil de genel başkan. Şöyle diyor pos bıyıklı, sözde solcu, “İdari tasarrufla bunlar yapıldı. Tek tek inceleyeceğim. Haklı fesihe ikna olmadığım bir şey varsa sözleşmeleri devam ettiririz.” Sürekli bir 1. tekil şahıs. Patlamış bir ego. Zannedersin genel başkan, hadi bilemedin genel sekreter. Kılıçdaroğlu’nun Fahrettin’i diyeceğim ama o bile bu kadar hadsiz değildi.

"YILLARCA MAAŞ VERMİŞ"

Burada ortaya çıkan daha “hoş” bir gelişme var. Arınma temizlik, namus diye işe başlayan Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı yaptığı Atakan Sönmez yıllardır Kartal Belediyesi’nde “bankamatik” memurmuş. Kılıçdaroğlu bu herifi Kartal Belediyesi’nde işe sokmuş ve yıllarca maaş vermiş. O da TGRT ekranlarında Kılıçdaroğlu’nu savunmuş. Bunu yapan Özgür Özel olsaydı eğer şimdi hakkında fezleke düzenlememişse ben hiçbir şey bilmiyorum."