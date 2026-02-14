Fatih Erbakan'dan dikkat çeken paylaşım: 'Mehmet Şimşek efsanesi çöktü'

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon hedefini revize etmesine ilişkin açıklamada bulundu.

"ARTIK MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR..."

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ekonomi yönetimi bu Şubat’ı da boş geçmedi. MB, yüzde 16 olan 2026 yıl sonu enflasyon hedefini revize etti, yüzde 15-21 aralığına yükseltti. Bu demektir ki en az yüzde 21, hatta her sene olduğu gibi daha da yüksek çıkacak, enflasyonda tek hane 2027 için de hayal olacak. Bu sefer akla mantığa uygun bir bahane de bulamadılar! Bakın suçlu kim, sebep ne?! Yastık altı için alınan altınlar ve Ramazan alışverişleri! Ekonomi yönetiminin başarısızlığının suçunu da vatandaşa yıktılar. Artık mızrak çuvala sığmıyor; Mehmet Şimşek 'efsanesi' de çöktü, sıradaki gelsin. Sebebi de belli sonucu da… Beceriksizlik (Ekonomi Yönetimi) sebep; enflasyon, açlık, yoksulluk, yolsuzluk sonuç."