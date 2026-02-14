Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fatih Erbakan'dan dikkat çeken paylaşım: 'Mehmet Şimşek efsanesi çöktü'

Fatih Erbakan'dan dikkat çeken paylaşım: 'Mehmet Şimşek efsanesi çöktü'

14.02.2026 12:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Fatih Erbakan'dan dikkat çeken paylaşım: 'Mehmet Şimşek efsanesi çöktü'

Merkez Bankası'nın enflasyon hedefini revize etmesine ilişkin bir paylaşımda bulunan YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Artık mızrak çuvala sığmıyor; Mehmet Şimşek 'efsanesi' de çöktü, sıradaki gelsin. Sebebi de belli sonucu da… Beceriksizlik (Ekonomi Yönetimi) sebep; enflasyon, açlık, yoksulluk, yolsuzluk sonuç" dedi.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon hedefini revize etmesine ilişkin açıklamada bulundu.

"ARTIK MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR..."

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ekonomi yönetimi bu Şubat’ı da boş geçmedi. MB, yüzde 16 olan 2026 yıl sonu enflasyon hedefini revize etti, yüzde 15-21 aralığına yükseltti. Bu demektir ki en az yüzde 21, hatta her sene olduğu gibi daha da yüksek çıkacak, enflasyonda tek hane 2027 için de hayal olacak. Bu sefer akla mantığa uygun bir bahane de bulamadılar! Bakın suçlu kim, sebep ne?! Yastık altı için alınan altınlar ve Ramazan alışverişleri! Ekonomi yönetiminin başarısızlığının suçunu da vatandaşa yıktılar. Artık mızrak çuvala sığmıyor; Mehmet Şimşek 'efsanesi' de çöktü, sıradaki gelsin. Sebebi de belli sonucu da… Beceriksizlik (Ekonomi Yönetimi) sebep; enflasyon, açlık, yoksulluk, yolsuzluk sonuç." 

İlgili Konular: #Mehmet Şimşek #merkez bankası #enflasyon #fatih erbakan

İlgili Haberler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda değişim sinyali: Cevdet Akçay görevden ayrılacak!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda değişim sinyali: Cevdet Akçay görevden ayrılacak! TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın yaş sınırı nedeniyle görevinden ayrılacak olması ekonomi gündeminde öne çıktı. Para Politikası Kurulu’ndaki mevcut yapı ve olası yeni atamalar piyasalar tarafından yakından izleniyor. Sürecin para politikası ve ekonomi yönetimi üzerindeki etkisi dikkat çekiyor.
Merkez Bankası kritik verileri yayımladı: Cari açık beklentileri aştı
Merkez Bankası kritik verileri yayımladı: Cari açık beklentileri aştı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı Ödemeler Dengesi İstatistikleri’ne göre cari işlemler hesabı aralık ayında 7,25 milyar dolar açık verdi. Böylece cari açık son 8 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi değişti!
Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi değişti! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi ve dolar tahminleri de yukarı yönlü güncellendi.