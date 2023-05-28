Fatih Portakal ve sandık kurulu üyesi hakkında suç duyurusu

Yayınlanma: 28.05.2023 - 16:53

Güncelleme: 28.05.2023 - 16:53

AKP adına suç duyurusunda bulunan avukat Arif Yeğen, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, Fatih Portakal'ın, Müşerref Hepkon İlkokulu 1032 numaralı sandıkta oy kullandıktan sonra zarfı sandığa atarken seçim propagandası niteliğinde "zafer işareti" ile fotoğraf çektirmesinin, Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D'nin de aynı işareti yapıp poz vermesinin seçim kanununa aykırı olduğunu belirtti.

Dilekçede, bahse konu işaretin Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 135 sayılı genelgesine aykırı olduğunu savunan Yeğen, sunucu Portakal ve sandık kurulu üyesi Y.D. hakkında kamu davası açılması talebinde bulundu.

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına da dilekçe veren Yeğen, Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D'nin seçimdeki görevinden azledilmesini talep etti.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YER"

Fatih Portakal, haklarında tutanak tutulmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yok artık! Sandik başinda evrensel anlamda zaferi ve barışı simgeleyen bu işareti benim gibi yapan görevli kadın hakkında tutanak tutuyorlarmış. Sözün bittiği yer. . V işareti hakkında bilgi: 2. Dünya savası sırasında ortaya çıkmış bir işaret. İngilizce Victory’nin “V” si. 60’lardan sonra yaygin şekilde kullanılmaya başlanmış. Simgelediği kavram barış."

