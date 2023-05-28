Fatih Portakal ve sandık kurulu üyesi hakkında suç duyurusu
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy kullandığı zarfı sandığa atarken "zafer işareti" yapıp fotoğraf çektiren sunucu Fatih Portakal ve Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D. hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Haklarında tutanak tutulduğuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Portakal, "Sözün bittiği yer" dedi.
AKP adına suç duyurusunda bulunan avukat Arif Yeğen, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, Fatih Portakal'ın, Müşerref Hepkon İlkokulu 1032 numaralı sandıkta oy kullandıktan sonra zarfı sandığa atarken seçim propagandası niteliğinde "zafer işareti" ile fotoğraf çektirmesinin, Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D'nin de aynı işareti yapıp poz vermesinin seçim kanununa aykırı olduğunu belirtti.
Dilekçede, bahse konu işaretin Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 135 sayılı genelgesine aykırı olduğunu savunan Yeğen, sunucu Portakal ve sandık kurulu üyesi Y.D. hakkında kamu davası açılması talebinde bulundu.
İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına da dilekçe veren Yeğen, Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D'nin seçimdeki görevinden azledilmesini talep etti.
"SÖZÜN BİTTİĞİ YER"
Fatih Portakal, haklarında tutanak tutulmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Yok artık! Sandik başinda evrensel anlamda zaferi ve barışı simgeleyen bu işareti benim gibi yapan görevli kadın hakkında tutanak tutuyorlarmış. Sözün bittiği yer.
.
V işareti hakkında bilgi:
2. Dünya savası sırasında ortaya çıkmış bir işaret. İngilizce Victory’nin “V” si. 60’lardan sonra yaygin şekilde kullanılmaya başlanmış. Simgelediği kavram barış."
Yok artık! Sandik başinda evrensel anlamda zaferi ve barışı simgeleyen bu işareti benim gibi yapan görevli kadın hakkında tutanak tutuyorlarmış. Sözün bittiği yer.— fatih portakal (@fatihportakal) May 28, 2023
.
V işareti hakkında bilgi:
2. Dünya savası sırasında ortaya çıkmış bir işaret. İngilizce Victory’nin “V” si.… pic.twitter.com/FBPSuEoHMZ
En Çok Okunan Haberler
-
- YSK Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklama
- RTÜK Başkan Yardımcısı Merve Dizdar'ı hedef aldı
- Soylu hedef aldı EGM harekete geçti!
- Kaftancıoğlu'ndan kendisini hedef alan Soylu'ya yanıt!
- Yurtdışında kullanılan oylar Türkiye'ye getirildi
- Erdoğan'ın oy kullandığı okulda gerginlik
- Cem Yılmaz'dan 'Merve Dizdar' paylaşımı
- Pusulayı düşürdü, oyu belli oldu
- Cannes'da büyük onur! Ödül Merve Dizdar'a
- 'TRT Arabi' gerginliği: Yurttaşlar tepki gösterdi