Fatih'te 'cephanelik' gibi eve operasyon
Polis ekipleri, Fatih'te bir eve yaptıkları operasyonda adeta cephanelikle karşılaştı. Operasyonda gözaltına alınan B.O. adlı şüpheli adli makamlarca serbest bırakılırken, E.H.D. isimli şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Seyyid Ömer Mahallesi'nde bulunan bir evde uyuşturucu madde ve silah ticareti yapıldığı ihbarını aldı. Ekipler, 2 Aralık Cuma günü saat 18.30 sıralarında, eve operasyon düzenledi.
Baskında, B.O. ve E.H.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin, "Tehdit", "Kasten Yaralama" ve "Yağma" gibi suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu tespit edildi.
"EV DEĞİL CEPHANELİK"
Şüphelilerin evinde yapılan aramada ise; 34 tabanca, 34 şarjör, 31 gövde üzerinde namlu tabanca, 34 tabanca sürgü takımı, 34 tabanca namlusu, 5 fişek, 33 tabanca mil ve fişek yatağı mekanizması, 33 tabanca kovan atma çıkarıcı, çok sayıda silah imalatında kullanılan alet, 50 gr. marihuana ve 8 bin 120 lira para ele geçirildi.
Konu ile ilgili şüpheliler, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ve "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.
B.O. adli makamlarca serbest bırakılırken, E.H.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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