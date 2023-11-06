Fatih'te dehşet... Silahla işyerini bastı: 2 yaralı
Fatih'te husumetli olduğu kişinin çalıştığı işyerinde kurşun yağdıran şüpheli kaçtı. Saldırıda iki kişi yaralanırken şüpheli, yaşanan kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
İstanbul'un Fatih ilçesi Laleli Fethibey Caddesi'nde sabah saatlerinde iddiaya göre, şüpheli bir kişi aralarında husumet olduğu öğrenilen kişinin çalıştığı işyerini silahla bastı.
Art arda tetiğe basan şüpheli, husumetlisini ve işyerindeki başka bir çalışanı bacaklarından yaralayarak kaçtı. O esnada devriye halindeki polisler silah sesleri üzerine şüpheliyi fark ederek kovalamaya başladı.
GÖZALTINA ALINDI
Kısa süren kovalamacanın ardından polis ekipleri şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan iki kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
"AÇIL POLİS DİYE BAĞIRDI"
Cadde üzerinde esnaflık yapan Azize Murat, "Ben burada oturuyordum. Ses duyunca bir şey patladı sandım. Adamın elinde silahı gördüm. Bizim elemana 'Açıl polis' diye bağırdı. Aradan kaçıp gitti. Çok korktum. İçeriye kaçacaktım adam polis diye bağırınca korkudan yerimden hareket edemedim" dedi.
ŞÜPHELİ KAMERADA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin işyerinden çıktıktan sonra koşarak kaçtığı görülüyor.
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