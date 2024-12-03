Fatih'te Irak Cumhurbaşkanının sekreterine bıçaklı saldırı: Görüntüler ortaya çıktı!
İstanbul Fatih'te yemek yediği restorandan hesabı ödemeden çıktığı öne sürülen Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid'in sekreteri Chalak Sabah Omar'ı işyeri çalışanı bıçakladı. Sabah Omar, başından ve yüzünden yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 21 Kasım Perşembe günü saat 20.00 sıralarında İstanbul Fatih'te Binbirdirek Mahallesi Hüdavendigar Caddesi'nde meydana geldi.
HESABI ÖDEMEDİĞİ İDDİA EDİLDİ
İddiaya göre, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid'in sekreteri Chalak Sabah Omar, yemek yediği restoranda 2 saat kaldı. Yemek yiyen ve alkol alan Omar, hesabı ödemeden işyerinden ayrılmak isteyince çalışanlarla arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine restorandan uzaklaştırılan Sabah Omar'ı işyeri sahibinin kardeşi bir süre takip etti. Aynı zamanda restoran çalışanı olan Fikret Demir, Chalak Sabah Omar'a Hamidiye Caddesi'nde yürürken bıçakla saldırdı.
BIÇAKLA SALDIRDI
Omar ve Demir arasında çıkan arbedeyi elinde şemsiye olan başka biri ayırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken Omar saldırgandan şikayetçi oldu. Yüzünden ve başından yaralanan Chalak Sabah Omar, Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'nde tedavi olduktan sonra taburcu edildi.
Omar'ın şikayeti üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis saldırgan Fikret Demir'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demir'e 'ev hapsi' cezası verildi.
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