Fatih'te kaldığı otelin 4'üncü katından 'düşen' turist yaşamını yitirdi

İstanbul Fatih'te, kaldığı otelin 4'üncü katından düşen Endonezyalı turist hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 20.04.2023 - 22:21
Fatih'te kaldığı otelin 4'üncü katından 'düşen' turist yaşamını yitirdi
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Ali Kuşçu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, dört gün önce umreden İstanbul'a gelen Endonezyalı görme engelli turist,  henüz belirlenemeyen bir nedenle ailesi ile birlikte kaldığı otelin 4'üncü katından düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde engelli turistin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerini yaptığı çalışmanın ardından turistin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"AŞAĞI SARKARKEN DÜŞTÜ"

Olayın yaşandığı otelin personellerinden Furkan Kaya, "Biz kapının önünde bekliyorduk, 80-90 yaşlarında bir hacı amcamız, gözleri görmüyordu aşağı sarkarken düştü. Tamda önünüze düştü. Daha sonra nabzına bakıldı olay yeri inceleme ekipleri geldi" diye konuştu.


Fatih Şüpheli ölüm turist

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